Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекция Рязанской области

В Рязани легковушка наехала на ребёнка на пешеходном переходе. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 30 января около 18:50 возле дома 24 по улице Чкалова. За рулём Audi находился 53-летний местный житель. По предварительным данным, он сбил 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

В Рязани иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе

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