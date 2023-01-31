В Рязани иномарка сбила ребёнка на пешеходном переходе

В Рязани легковушка наехала на ребёнка на пешеходном переходе. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 30 января около 18:50 возле дома 24 по улице Чкалова. За рулём Audi находился 53-летний местный житель. По предварительным данным, он сбил 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.