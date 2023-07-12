На дорогах Рязани задержали нетрезвого водителя

Утром в среду, 12 июля, в Московском районе Рязани сотрудники ППСП задержали женщину, управляющую машиной в нетрезвом состоянии.

О задержании сообщает пресс-служба МВД Рязанской области. Автопатруль заметил машину, которая попыталась съехать с дороги при виде служащих, при этом автомобиль ехал не ровно, водитель вел себя неуверенно. Остановив машину, полицейские увидели, что за рулем «Лады Гранты» сидит девушка с явными признаками алкогольного опьянения.

Пройти медицинское освидетельствование водитель отказалась. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.