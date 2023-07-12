Среда, 12 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

На дорогах Рязани задержали нетрезвого водителя

7info 2
Фото: сайт УМВД России по Рязанской области

Утром в среду, 12 июля, в Московском районе Рязани сотрудники ППСП задержали женщину, управляющую машиной в нетрезвом состоянии.

О задержании сообщает пресс-служба МВД Рязанской области. Автопатруль заметил машину, которая попыталась съехать с дороги при виде служащих,  при этом автомобиль ехал не ровно, водитель вел себя неуверенно.  Остановив машину, полицейские увидели, что за рулем «Лады Гранты» сидит девушка с явными признаками алкогольного опьянения.

Пройти медицинское освидетельствование водитель отказалась. Теперь ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани выявили нарушения в работе маршрутного такси №33

В ходе рейда по работе общественного транспорта контролирующие организации выявили нарушения на маршруте №33.

Страховщики назвали имена рязанцев-автовладельцев, которые чаще попадают в ДТП

Автовладельцы в Рязанской области с именем Александр в этом году чаще всего попадали в ДТП, следует из статистики страховой компании «Согласие»

Парень убил девушку и сжёг труп в машине под Красноярском

Отец 27-летнего уроженца Хабаровска в конце июня сообщил в полицию о пропаже сына и его 20-летней девушки.

В Рязанской области развивают Центр социальной реабилитации инвалидов

В планах — участие в пилотном проекте Минтруда России.

Суд перенёс заседание по делу Александра Логунова на 19 июля

Напомним, Александр Логунов обвиняется в убийстве своей супруги Елены Логуновой.

В Рязани прошёл Фестиваль русской культуры

8 июля в Центральном парке культуры и отдыха Рязани впервые состоялся Фестиваль Русской Культуры, посвящённый Дню памяти Петра и Февронии.

Дочь экс-губернатор Пензенской области найдена мёртвой в Москве

По предварительным данным, Бочкарева скончалась из-за проблем с сердцем

В Рязань прибыли частицы мощей апостола Петра и великомученицы Екатерины

Мощи останутся в соборе до 16 июля. В 12.00 и 15.30 ежедневно будут проводиться молебны с чтением акафиста.

13 июля отключат электричество на 4 улицах Рязани

В четверг, 13 июля, для проведения работ на воздушной линии отключат электричество на 4 улицах Рязани, сообщил сайт городской администрации.

Рязанец с позывным Лука рассказал о мотивации во время СВО

Телеграм-канал «Герои спецоперации Z» опубликовал видеоролик с рязанцем.

В Рязани рецидивисты обворовывали пенсионерок под видом установщиков окон

После ухода «мастеров» женщина обнаружила, что из шкафа пропали 50 тысяч рублей.

Россияне стали вдвое чаще путешествовать в выходные

В частности, о том, что спрос увеличился вдвое, сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации