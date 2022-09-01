Четверг, 1 сентября, 2022
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На Дальнем Востоке парочка занялась сексом на остановке

В центре поселка Крабозаводской на острове Шикотан парочка занялась сексом на улице, пишет МК.

По словам очевидцев, оргию устроили туристы или работники рыбзавода. Все началось с предварительных ласок на газоне, после чего мужчина и женщина переместилась на остановку возле дома.

Извращенцев застал местный житель, который подошел к паре и поинтересовался, все ли хорошо. В этот момент любовник замер со спущенными штанами, а его любовница попыталась встать.

Сельчане возмущены такой распущенностью и отсутствием полицейских на ночных улицах.

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