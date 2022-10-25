На четырёх улицах Рязани 26 октября отключат электричество

В среду, 26 октября, на 4 рязанских улицах не будет электричества.

С 9:30 до 15 часов электроэнергию отключат по адресам:

ул. Боголюбова, д. с 3 по 9/2, д. с 11 по 17, д. с 19 по 56, д. с 58 по 78, д. с 80 по 99, д. 102, д. 105, д. 107, д. 125, д. 102 стр. 2;

ул. Белинского, д. 20, д. с 22 по 32;

ул. Кальновский тупик, д. 4, д. с 3 по 9 (по нечётной стороне), д. с 13 по 23 (по нечётной стороне);

ул. Касимовское шоссе, д. с 32 стр. 1 по 32 стр. 4.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии, – информирует администрация Рязани.

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