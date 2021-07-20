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Вторник, 20 июля, 2021
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На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Елена Лобанова
На четырех улицах Рязани отключили холодную воду
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Во вторник, 20 июля, в Рязани отключили холодную воду на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники «Водоканала» уже устраняют аварию на водопроводе.

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Улица Предзаводская, дома № 1/11, 2/9;
  • Улица Качевская, дома № 34 корп. 1, 34 корп. 3, 34 корп. 4, 34 корп. 5, 36 корп. 1;
  • Улица Поселковая, дома № 7, 7а;
  • Улица Новикова-Прибоя, дома № 22, 24, 26.

Воду также отключат в поселке Солотча. Воды не будет в домах №№ 48 — 88 по улице Владимирской.

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