На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник, 20 июля, в Рязани отключили холодную воду на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники «Водоканала» уже устраняют аварию на водопроводе.
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- Улица Предзаводская, дома № 1/11, 2/9;
- Улица Качевская, дома № 34 корп. 1, 34 корп. 3, 34 корп. 4, 34 корп. 5, 36 корп. 1;
- Улица Поселковая, дома № 7, 7а;
- Улица Новикова-Прибоя, дома № 22, 24, 26.
Воду также отключат в поселке Солотча. Воды не будет в домах №№ 48 — 88 по улице Владимирской.