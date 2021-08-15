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Воскресенье, 15 августа, 2021
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На брянском автотранспортном предприятии опровергли массовое увольнение водителей

Елена Лобанова
На брянском автотранспортном предприятии опровергли массовое увольнение водителей
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Руководитель Брянского автотранспортного предприятия Александр Андросенко опроверг информацию о массовом увольнении водителей автобусов. Его слова приводит «Брянск Today«. 

По словам Андросенко, на маршруты ежедневно выходят около 220 автобусов. 

— В настоящее время численность работающих водителей составляет 280 человек. Следует также помнить, что сейчас период отпусков и некоторые люди находятся на отдыхе. Еще 25 человек взяли больничный, — рассказал руководитель предприятия. 

К тому же Александр Андросенко заверил, что «зарекомендовавшие себя сотрудники» получают не менее 50 000 — 55 000 рублей. 

Напомним, ранее в сети появилась информация, что водители начали массово увольняться с брянского автотранспортного предприятия. По словам источника, сотрудники получают около 20 000 рублей, работая по 16 часов в день. Из-за этого, якобы, на улицах областного центра есть большие проблемы с общественным транспортом.

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