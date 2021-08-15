В Брянске начали массово увольняться водители автобусов

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В Брянске водители автобусов начали массово увольняться. Все из-за плохих условий работы. Соответствующая запись появилась в социальных сетях.

По информации автора статьи, все началось 16 июля. Тогда автотранспортное предприятие получило распоряжение от администрации города выпустить на определенные маршруты большое количество автобусов. Однако в ходе разбирательств сотрудники организации выяснили, что водителей попросту не хватает.

По словам местного жителя, на предприятии решили сократить количество транспорта на других маршрутах в пользу «необходимых». В связи с этим многие жители начали замечать, что автобусы приходят не по расписанию, иногда транспорта попросту нет на линии. Обеспокоенные жители начали бить тревогу.

Выяснилось, что водителей не хватает из-за плохих условий работы. Так, по данным местных жителей, работники предприятия получают зарплату за 9 часов, работая на самом деле 16 часов. Летом водителям приходиться постоянно быть в жаре, а летом в холоде.

— Из расчетного листка видно, что водитель за выполнение нормы часов не получит даже «грязными» обещанные 30 0000 рублей. На руки сотруднику выдадут 22 000 рублей. При этом в июле 2021 года директор предприятия отчитался в муниципалитете о средней заработной плате водителей 45 800 рублей, — говорится в сообщении.

Жители обратились к губернатору Богомазу, региональному правительства и городской администрации с просьбой проверить деятельность автотранспортного предприятия.