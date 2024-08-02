На Ближнем Востоке будет большая война? Сбывается одно из самых кровавых пророчеств Жириновского

Тревожные новости вновь приходят с пространства Ближнего Востока. По всей видимости, там со дня на день может вспыхнуть новая эскалация, которая рискует перерасти в большую войну. Иран угрожает нанести удары возмездия по Израилю, соседние государства усиливают боеготовность.

А тем временем кровавое предостережение для Ирана на 2024 год за несколько лет до своей смерти оставлял российский политик Владимир Жириновский. Покойный лидер ЛДПР запомнился не только яркой харизмой и эпатажным поведением, но и прогнозами, многие из которых сбылись и продолжают сбываться.

Так, Жириновский говорил о конфликте в 2024 году, после которого мир забудет «про Украину». Он предположил, что поток беженцев хлынет на территорию, которая считается Украиной, из-за эскалации ближневосточного конфликта:

— Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о Третьей мировой войне, — заявил политик.

Сбудется ли предостережение «политической Ванги», сказать сложно. Понятно только одно: ближневосточный конфликт катастрофически обострён, и происходящее на этой территории вызывает много вопросов, споров и большую обеспокоенность людей по всему миру.

О возможных катастрофических последствиях обострений на Ближнем Востоке свидетельствует ещё одно пророчество Владимира Жириновского:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал лидер ЛДПР.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

Вместе с тем Жириновский предсказал страшную катастрофу, которая в итоге объединит мир. Через 20-30 лет, по его словам, в результате поднятия уровня мирового океана окажутся под водой и погибнут все прибрежные города. Люди, чтобы спастись, будут переселяться с побережья в центр своих стран. Возникнут неизбежные вооружённые конфликты, но в конце концов, люди сядут за стол переговоров и договорятся.