На благоустройство территории торговых рядов на Краснорядской выделят 25,5 млн рублей

В Рязани собираются благоустроить территорию Торговых рядов и пешеходную зону по улице Краснорядской. Аукцион по выбору подрядчика для проведения работ объявлен на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 25 511 589,60 рублей.

За эти деньги, в частности, планируется отремонтировать чашу фонтана, уложить плитку и новый асфальт, установить лавочки. Подробный перечень работ можно найти здесь.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 сентября. Благоустроить территорию необходимо до 11 декабря 2022 года.