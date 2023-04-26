На 9 улицах Рязани 27 и 28 апреля не будет света

27 и 28 апреля в домах на 9 улицах Рязани будет отключена электроэнергия.

27 апреля с 12 до 16 часов и 28 апреля с 9 до 14:30 света не будет по адресам:

ул. Чехова, дома с 2 по 12, дома с 29 по 53;

ул. Громовой, д. 2;

ул. Добролюбова, д. 1, д. 11, д. 17, дома с 2 по 34;

ул. Дорожная, дома с 1 по 31;

ул. 1-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 7, д. 9, д. 11;

ул. 2-й проезд Добролюбова, дома с 1 по 11;

ул. 3-й проезд Добролюбова, д. 41, д. 43, дома с 45 по 52, д. 54, д. 56;

ул. 4-й проезд Добролюбова, дома с 41 по 52;

ул. Достоевского, д. 41, дома с 43 по 52.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии.