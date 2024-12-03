В Рязани на 73 маршруте заметили онаниста. Об этом сообщили в телеграм-канале «Женская Рязань».

«В темное время суток ехала на 73 автобусе в сторону Канищево. Встретился онанист. Он терся своими достоинствами об девушек разного возраста, мы вышли на одной остановке, и мужчина шёл за мной какое-то время, пока я не зашла в здание», — говорится в публикации.

По словам автора поста, мужчина выглядит достаточно опрятно, одет в черный спортивный костюм, короткое пальто, белые кроссовки и серую шапку. Предположительный возраст мужчины — 45-50 лет.