На 5,9 % выросло потребление электроэнергии в Рязанской области за 11 месяцев по сравнению с прошлым годом

По оперативным данным филиала Системного оператора – Рязанское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики на территории Рязанской области), потребление электроэнергии в энергосистеме Рязанской области в ноябре 2021 года составило 611,1 млн кВт∙ч, что на 29,0 млн кВт∙ч больше объема потребления в ноябре 2020 года.

Рост потребления электроэнергии, в основном, обусловлен введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года.

Электростанции энергосистемы Рязанской области в ноябре 2021 года выработали 438,1 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 3,5 % меньше выработки в ноябре 2020 года.

Реклама

Потребление электроэнергии в энергосистеме Рязанской области за январь – ноябрь 2021 года составило 6187,0 млн кВт·ч, что на 5,9 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,2 %).

Выработка электроэнергии в энергосистеме Рязанской области за январь – ноябрь 2021 года составила 5664,1 млн кВт·ч, что на 50,1 % больше аналогичного показателя 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 50,6 %).

Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Рязанской области в ноябре 2021 года покрывался за счет перетока электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В ноябре 2021 года объем перетока составил 173,1 млн кВт∙ч, за январь – ноябрь 2021 года – 522,9 млн кВт∙ч. В ноябре 2020 года переток в энергосистему региона из смежных энергосистем составил 128,4 млн кВт∙ч, за январь – ноябрь 2020 года – 2067,2 млн кВт∙ч.