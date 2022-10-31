На 26 улицах Рязани 31 октября будут менять светильники

В Рязани ведутся работы по замене уличных светильников. В выходные план был выполнен в полном объёме, – сообщается в Telegram канале администрации города.

В понедельник, 31 октября, заменять светильники будут на улицах Станкозаводской, Дружной, Космонавтов, проезде Шабулина, 1-й Прудной, 2-й, 3-й и 5-й проезд Добролюбова, Чехова, Рязанской, Военных Автомобилистов, Кирпичного завода, Безбожной, Бирюзова, Ряжском шоссе, Предзаводской, Октябрьской, Связи, Соколовской, Достоевского, Ряжском и Куйбышевском шоссе, Керамзавода, Вокзальной, Первомайском проспекте и в посёлке Карцево.

По двухлетнему контракту до февраля будущего года во всех районах Рязани заменят примерно 15 тысяч светильников.

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