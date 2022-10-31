Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

На 26 улицах Рязани 31 октября будут менять светильники

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Фото из Телеграм канала администрации Рязани

В Рязани ведутся работы по замене уличных светильников. В выходные план был выполнен в полном объёме, – сообщается в Telegram канале администрации города.

В понедельник, 31 октября, заменять светильники будут на улицах Станкозаводской, Дружной, Космонавтов, проезде Шабулина, 1-й Прудной, 2-й, 3-й и 5-й проезд Добролюбова, Чехова, Рязанской, Военных Автомобилистов, Кирпичного завода, Безбожной, Бирюзова, Ряжском шоссе, Предзаводской, Октябрьской, Связи, Соколовской, Достоевского, Ряжском и Куйбышевском шоссе, Керамзавода, Вокзальной, Первомайском проспекте и в посёлке Карцево.

По двухлетнему контракту до февраля будущего года во всех районах Рязани заменят примерно 15 тысяч светильников.

На 26 улицах Рязани 31 октября будут менять светильники
На 26 улицах Рязани 31 октября будут менять светильники

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