На 12 железнодорожных переездах работники МЖД напомнили водителям о правилах пересечения железнодорожных путей в Рязанской области

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 6 июня, в Рязанской области на 12 переездах железнодорожники напомнили водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также приняли участие сотрудники ГИБДД, Ространснадзора, местных администраций и дирекции дорог Рязанской области. В ходе акции специалисты МЖД раздавали памятки участникам дорожного движения.

По статистике, около 90% нарушений на железнодорожных переездах допускают водители легкового автотранспорта, 10% приходится на водителей большегрузных машин и автобусов. Нарушители чаще всего проезжают переезды на запрещающие сигналы светофора, не обращают внимания на звуковые сигналы.

В Рязанской области в границах МЖД с начала года не было зарегистрировано ни одного случая столкновения автотранспорта с подвижным составом на переезде, как и за аналогичный период 2023 года.

Для снижения количества происшествий на Московской железной работе проводится комплексная работа. Большое внимание уделяется техническому состоянию переездов. Так, в 2024 году в Рязанской области в границах МЖД железнодорожники отремонтируют 15 переездов, расположенных в Рязанском, Рыбновском, Спасском, Скопинском, Михайловском, Сасовском, Чучковском Старожиловском, Кораблинском, Ряжском и Шиловском районах. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД». Кроме того, в рамках капитального ремонта пути на трех переездах в Рыбновском районе проведут замену резинокордового покрытия.