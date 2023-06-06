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На 11 улицах Рязани планово отключат горячую воду

Татьяна Проводина
Фото из группы МУП РМПТС ВКонтакте

В Рязани продолжаются плановые отключения горячего водоснабжения. МУП РМПТС напоминает, что с 7 по 20 июня не будет горячей воды по адресам:

— Проезд Щедрина, д. 14;

— ул. Вознесенская, д. 9-11, 13, 15, 20, 22;

— Проспект Грибоедова, д. 5;

— ул. Грибоедова, д. 3, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;

— ул. Есенина, д. 17, 21, 22, 36, 38;

— ул. Затинная, д. 5, 7, 9, 11;

— ул. Подгорная, д. 5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;

— ул. Свободы, д. 17, 26, 35;

— ул. Скоморошинская, д. 15 к.1, 15 к.2, 21;

— ул. Фирсова, д. 20, 23;

— ул. Фурманова, д. 2/4, 54б.

Сотрудники компании проведут плановые профилактические работы.

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