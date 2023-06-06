На 11 улицах Рязани планово отключат горячую воду

В Министерстве обороны выступили с идеей начать оповещать граждан о призыве по мобилизации при помощи СМС-рассылки. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, на который ссылается агентство РИА Новости. В документе указано, что помимо личного кабинета на портале Госуслуг уведомление о повестке в военкомат можно будет получить в виде СМС-сообщения на...