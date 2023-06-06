На 11 улицах Рязани планово отключат горячую воду

В Рязани продолжаются плановые отключения горячего водоснабжения. МУП РМПТС напоминает, что с 7 по 20 июня не будет горячей воды по адресам:
— Проезд Щедрина, д. 14;
— ул. Вознесенская, д. 9-11, 13, 15, 20, 22;
— Проспект Грибоедова, д. 5;
— ул. Грибоедова, д. 3, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
— ул. Есенина, д. 17, 21, 22, 36, 38;
— ул. Затинная, д. 5, 7, 9, 11;
— ул. Подгорная, д. 5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;
— ул. Свободы, д. 17, 26, 35;
— ул. Скоморошинская, д. 15 к.1, 15 к.2, 21;
— ул. Фирсова, д. 20, 23;
— ул. Фурманова, д. 2/4, 54б.
Сотрудники компании проведут плановые профилактические работы.