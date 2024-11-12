Вторник, 12 ноября, 2024
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МЖД заключила соглашение о сотрудничестве с Центром опережающей профессиональной подготовки Рязанской области

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Валерия Мединская

Московская железная дорога заключила соглашение о сотрудничестве с Центром опережающей профессиональной подготовки Рязанской области, предусматривающее расширенное взаимодействие в вопросах профориентационной работы между железнодорожными предприятиями и образовательными учреждениями региона.

Центр является региональным оператором нескольких федеральных проектов в сфере образования, в том числе по раннему профессиональному самоопределению школьников, в которых участвуют около 57 тысяч учащихся 6-11 классов Рязанской области.

В рамках соглашения для школьников будут проводиться тематические экскурсии на предприятиях железной дороги, мастер-классы и профессиональные пробы с моделированием элементов конкретного вида работ. Благодаря этому дети уже в раннем возрасте получат опыт разнообразной деятельности, который в дальнейшем поможет в выборе профессии. Кроме того, продолжится работа со студентами средних и высших учебных заведений по проведению профориентационных мероприятий, организации учебной и производственной практики, содействию в трудоустройстве.

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