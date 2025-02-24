МЖД отправили крупногабаритный груз из Рязанской области на Дальний Восток

Транспортер – погрузчик для лесозаготовительных работ отправили со станции Стенькино Рязанской области на Дальний Восток. Масса машины составляет почти 20 тонн, длина — 12 м, высота — более 3 м.

Транспортировка груза осуществляется на открытой платформе. Для обеспечения надежной и безопасной доставки машины была разработана специальная техническая документация, в том числе схемы размещения и крепления. Отправка груза проходила под контролем руководителей станции, прошедших специальную аттестацию.

Это первая отправка крупногабаритного тяжеловесного груза подобного вида со станции за последние пять лет.