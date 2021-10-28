Мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» входит в конкурсную программу региональной театральной премии «Зеркало сцены»

26 октября экспертная комиссия посмотрела мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» в Рязанском музыкальном театре. Премьера постановки состоялась в сентябре 2020 года. За это время рязанцы и гости нашего города увидели историю Ассоль и Грэя ровно 30 раз! И неизменно мюзикл проходил с аншлагом!

С сентября 2021 года билеты на мюзикл «Алые паруса» стали доступны по «Пушкинской карте». Теперь молодые люди могут бесплатно познакомиться с лучшими театральными постановками.

Рязанский музыкальный театр поддержал этот проект и предложил школьникам и студентам интересную программу. В октябре по «Пушкинской карте» были доступны билеты на мюзиклы «Остров сокровищ», «Алые паруса» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», а также на музыкальную комедию «Бабий бунт». В ноябре мы предлагаем начинающим театралам посмотреть музыкальную комедию «Проделки Ханумы» и мюзикл «Остров сокровищ».

Проект «Пушкинская карта» направлен на популяризацию театра в молодёжной среде. А что же думают об этом сами школьники и студенты? Пользуются ли они «Пушкинской картой»? Нужен ли им театр?

С уверенностью можно сказать: «Нужен!» Ведь с каждым разом молодёжи в зрительном зале нашего театра становится всё больше. Среди них и студентка Ульяна Жеглова. Вместе с мамой Надеждой Майоровой, главным редактором РИА «7 новостей», они посетили Рязанский музыкальный театр и поделились впечатлениями о мюзикле «Алые паруса» и о проекте «Пушкинская карта».