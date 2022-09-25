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«Мы все в шоке»: на Урале повестку получил пенсионер, ухаживающий за женой-инвалидом

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В субботу, 24 сентября, повестку получил 57-летний уралец, ухаживающий за женой-инвалидом, пишет E1.RU.

Дочь пенсионера пояснила, что его военный опыт ограничивается военной подготовкой при институте в 1987 году и военными сборами, где он получил звание капитана.

«Боевого опыта у папы нет, срочную службу он не проходил. Он, конечно, в подавленном состоянии. Мы все просто в шоке», – призналась девушка.

Собеседница портала уточнила, что ее отец ухаживает за супругой, у которой сахарный диабет первой степени и эпилепсия. Ей требуется постоянный уход и контроль.

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