Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор

Старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о картине Ивана Константиновича Айвазовского «Вид в Константинополь».

— «Вид в Константинополь» Иван Константинович Айвазовский написал после участия в средиземноморской географической экспедиции к берегам Турции, Малой Азии и островам Греческого архипелага. Эта четвертая марина художника, о которой мы рассказываем в проекте «День шедевра».

Константинополь поразил художника. Он восхищался мотивами города и не понимал, как здесь уживаются черты абсолютно разных культур — Востока и Запада.

После экспедиции художник возвращался к константинопольским мотивам. Картина в рязанском художественном музее представляет не совсем обычную для Айвазовского композицию.

На первом плане величественная восточная архитектура. А морская гладь вдали, у линии горизонта.

Но море здесь, конечно, есть.