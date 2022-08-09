Екатерина Приведенцева

Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор

Старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о картине  Ивана Константиновича Айвазовского «Вид в Константинополь».

 — «Вид в Константинополь» Иван Константинович Айвазовский написал после участия в средиземноморской географической экспедиции к берегам Турции, Малой Азии и  островам Греческого архипелага. Эта четвертая марина художника, о которой мы рассказываем в проекте «День шедевра».

Константинополь поразил художника. Он восхищался мотивами города и не понимал, как здесь уживаются черты абсолютно разных культур  — Востока и Запада.

После экспедиции художник возвращался к константинопольским мотивам. Картина в рязанском художественном музее представляет не совсем обычную для Айвазовского композицию.

На первом плане величественная восточная архитектура. А морская  гладь вдали, у линии горизонта.

Но море здесь, конечно, есть.

Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
Мы продолжаем морской круиз и вместе с шедеврами Рязанского художественного музея отправляемся на Босфор
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