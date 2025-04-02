«Мы короли!»: немцы нашли способ дешево жить под Калининградом

Пенсионеры из Германии стали приезжать в Калининградскую область, чтобы сэкономить благодаря разнице валют в соседних странах, написал бизнесмен Олег Бармин в телеграм-канале.

По его словам, немецкой паре на две пенсии приходится жить впритык в ФРГ. Однако при сдаче своего дома в аренду и переезде в деревню около Калининграда они выиграют около 2 150 евро в месяц. С учетом, что в России более дешевые коммунальные услуги, у них остается примерно 200 тысяч рублей, которые можно тратить в свое удовольствие.

«Мы короли деревни! <…> Ездят на море. Ходят по кафе, ресторанам, благо их теперь на любой вкус. Плюс, естественно, грядки свои. В Германии почему-то нельзя ничего посадить на своем же участке», — отметил Бармин.

Предприниматель уточнил, что многие немецкие пенсионеры живут на две страны: зимуют в Калининградской области, чтобы не платить за газ в ФРГ, а весной возвращаются в Германию.