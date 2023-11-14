МВД показало видео задержания ректора рязанского вуза

УМВД России по Рязанской области опубликовало видео задержания ректора рязанского вуза.

По информации ведомства, 65-летний руководитель университета в 2023 году получил от трех студентов взятки суммой от 15 до 110 тысяч рублей.

Автомобиль, в котором ехал подозреваемый, остановили на окраине Рязани, мужчину доставили в правоохранительные органы.

В отношении ректора возбуждено уголовное дело ч. 7 ст. 204 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа от одного до трех миллионов рублей или до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в получении взяток подозревают ректора Современного технического университета.