Вторник, 14 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

МВД показало видео задержания ректора рязанского вуза

7info 2

УМВД России по Рязанской области опубликовало видео задержания ректора рязанского вуза.

По информации ведомства, 65-летний руководитель университета в 2023 году получил от трех студентов взятки суммой от 15 до 110 тысяч рублей.

Автомобиль, в котором ехал подозреваемый, остановили на окраине Рязани, мужчину доставили в правоохранительные органы.

В отношении ректора возбуждено уголовное дело ч. 7 ст. 204 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа от одного до трех миллионов рублей или до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в получении взяток подозревают ректора Современного технического университета.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах