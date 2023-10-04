Среда, 4 октября, 2023
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Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина

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2 октября 2023 года в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина прошел концерт музыки эпохи барокко. Выступал новый камерный оркестр, недавно созданный в Рязани. Художественный руководитель и дирижер оркестра — Сергей Проскурин. Рязанцы его уже полюбили за активное продвижение классической музыки в нашем городе. Проскурин — это концерты, оперные фестивали, постановки исторических опер на улицах Рязани, лекции о музыке в библиотеках города. Каждый, кто знакомится с Сергеем Георгиевичем, попадает под обаяние его интеллекта и таланта.

Концерт, посвященный музыке эпохи барокко проходил в библиотеке уже второй раз. Есенинский зал был забит до отказа. Публика восторженными аплодисментами встречала каждое музыкальное произведение. Очень понравились зрителям и молодые солисты: оперная певица Алена Селивестрова и скрипач Андрей Мирзоян. Они — лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Бах, Гендель, Корелли, Скарлатти и другие композиторы эпохи барокко — это божественная послание прошлых веков, которое наполняет сердце нежностью и философскими раздумьями. И эту красоту и осмысленность подарил рязанцам великолепный Сергей Проскурин, музыкант, педагог и просветитель.

Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина
Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина
Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина
Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина
Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина
Музыка эпохи барокко прозвучала в рязанской библиотеке имении Есенина

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