Мужчины будут получать маткапитал с 2022 года

Как рассказали «Известиям» в Минтруде, поправки ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, заработает уже в следующем году.

В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданам РФ в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве, — сказано в пояснительной записке к документу.

Там уточняется, что право у мужчины на дополнительные меры господдержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.

Если же, например, ребенок рожден суррогатной матерью и родителем для него является только отец, а его супруга усыновляет ребенка, получить материнский капитал нельзя. По решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал. С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал, — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Также там отметили, что в проекте федерального закона «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы», средства на эти выплаты будут заложены.

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