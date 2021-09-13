Мужчины будут получать маткапитал с 2022 года

Как рассказали «Известиям» в Минтруде, поправки ведомства в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющие категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, заработает уже в следующем году.
Там уточняется, что право у мужчины на дополнительные меры господдержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.
Также там отметили, что в проекте федерального закона «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 -2024 годы», средства на эти выплаты будут заложены.
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