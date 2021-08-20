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Пятница, 20 августа, 2021
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Мужчину раздавили бульдозером из ревности

7info
Мужчину раздавили бульдозером из ревности
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В Приморском крае двое мужчин жестоко убили знакомого. Подробности сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Обезображенный труп мужчины нашли 17 августа в окрестностях села Высокое Черниговского района. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выяснилось, что накануне вечером компания из четырёх человек выпивала в лесу. Через некоторое время к ним присоединился знакомый. Во время пьянки мужчины поссорились на почве ревности к находившейся с ними женщине. Сожитель женщины с другом остриём штыковой лопаты избили потерпевшего, а затем переехали бульдозером.

Затем подозреваемые попытались закопать труп с помощью бульдозера и продолжили выпивку.

Подозреваемых поместили под стражу, расследование продолжается.

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