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Среда, 29 сентября, 2021
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Мужчину из Костромы оправдали за убийство и изнасилование двух девушек

Александр Ильин
Мужчину из Костромы оправдали за убийство и изнасилование двух девушек

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В Костроме полиция прекратила уголовное дело в отношении мужчины, который совершил двойное изнасилование и убийство. Об этом пишет «Kostroma.Today». 

Речь идёт о преступлении, совершённом в 1995 году. Тогда в Костромской области обнаружили тела двух девушек 19 лет и 21 года. Одна из них была задушена шнуром. 

Найти маньяка удалось лишь спустя 30 лет, им оказался один из местных жителей, который умер ещё в 2011 году. Правоохранители изъяли тело из могилы и подтвердили, что мужчина является тем самым убийцей. 

Согласно законодательству, в связи со смертью злоумышленника уголовное дело в отношении него прекращается. Костромской районный суд вынес соответствующее постановление.

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