Мужчину из Костромы оправдали за убийство и изнасилование двух девушек

В Костроме полиция прекратила уголовное дело в отношении мужчины, который совершил двойное изнасилование и убийство. Об этом пишет «Kostroma.Today».

Речь идёт о преступлении, совершённом в 1995 году. Тогда в Костромской области обнаружили тела двух девушек 19 лет и 21 года. Одна из них была задушена шнуром.

Найти маньяка удалось лишь спустя 30 лет, им оказался один из местных жителей, который умер ещё в 2011 году. Правоохранители изъяли тело из могилы и подтвердили, что мужчина является тем самым убийцей.

Согласно законодательству, в связи со смертью злоумышленника уголовное дело в отношении него прекращается. Костромской районный суд вынес соответствующее постановление.