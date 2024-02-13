Мужчину будут судить за убийство любовницы и её 7-летней дочери

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Тверской области. Он обвиняется по пп. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление), сообщил телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги обвиняемого произошел конфликт на почве ревности с женщиной, которая находилась с ним и своей 7-летней дочерью на территории домовладения в ДНТ «Телешово» Дмитровского района. В ходе ссоры мужчина из травматического пистолета выстрелил в голову своей любовнице, после чего она потеряла сознание.

Затем его супруга с целью не допустить обращения дочери потерпевшей в правоохранительные органы взяла подушку и удушила девочку.

Полагая, что женщина мертва, злоумышленники с целью сокрытия следов преступления выкопали яму на территории домовладения, поместили в нее тела потерпевших, а после скрылись с места преступления.

Впоследствии согласно заключению эксперта установлено, что смерть женщины наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Соучастница преступления находится в международном розыске.