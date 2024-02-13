Вторник, 13 февраля, 2024

Мужчину будут судить за убийство любовницы и её 7-летней дочери

Автор: 7info

Опубликовано

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Тверской области. Он обвиняется по пп. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление), сообщил телеграм-канал ведомства.

По версии следствия, с 26 на 27 сентября 2016 года у супруги обвиняемого произошел конфликт на почве ревности с женщиной, которая находилась с ним и своей 7-летней дочерью на территории домовладения в ДНТ «Телешово» Дмитровского района. В ходе ссоры мужчина из травматического пистолета выстрелил в голову своей любовнице, после чего она потеряла сознание.

Затем его супруга с целью не допустить обращения дочери потерпевшей в правоохранительные органы взяла подушку и удушила девочку.

Полагая, что женщина мертва, злоумышленники с целью сокрытия следов преступления выкопали яму на территории домовладения, поместили в нее тела потерпевших, а после скрылись с места преступления.

Впоследствии согласно заключению эксперта установлено, что смерть женщины наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей. 

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. 

Соучастница преступления находится в международном розыске.

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стала известна предварительная причина смерти Ивана Брысина

Главком ВСУ Сырский принимал участие в параде на Красной площади

В день рождения Крылова в Художественном музее показали фарфоровый «Квартет»

В Рязани из-за аварии приостановили движение троллейбусы четырех маршрутов

Филипп Киркоров выступил перед ранеными в ДНР

Появилась информация об ударе по построению пехоты ВСУ в Селидово

На пожаре в Касимове пострадала пожилая женщина

Пожар в Касимове тушили 4 спецавтомобиля и 12 человек

Жительница Шацкого района получила срок за убийство мужа

11-летняя девочка травмирована в ДТП в Александро-Невском районе

В Скопинском районе открылся обновлённый Павелецкий дом культуры

Грантовый конкурс Движения Первых поддержит инициативы для детей и подростков

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стала известна предварительная причина смерти Ивана Брысина

Новости Рязани
Тело молодого человека спасатели подняли из реки Лыбедь.

Главком ВСУ Сырский принимал участие в параде на Красной площади

Новости мира
Сырский — выпускник московского военного училища, в 80-е годы прошлого века уехал на Украину.

В день рождения Крылова в Художественном музее показали фарфоровый «Квартет»

Культура
В Рязанском художественном музее хранятся фарфоровые фигурки, олицетворяющие персонажей произведений Крылова.

В Рязани из-за аварии приостановили движение троллейбусы четырех маршрутов

Новости Рязани
Причина — ДТП, случившееся около остановки «ТД Барс» на полосах движения в сторону центра города.

Филипп Киркоров выступил перед ранеными в ДНР

Новости мира
Источник, ссылаясь на главврача, сообщает, что Киркоров исполнил две песни, пообещал бойцам помочь с протезами.