Педофила задержали за нападение на 10-летнюю девочку

В Ачинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Подробности дела сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело на 45-летнего подозреваемого, жителя города Ачинска, завели по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По версии следствия, преступление совершено днём 25 августа. Заметив маленькую девочку у магазина, подозреваемый пошёл за ней в подъезд жилого дома и совершил насильственные действия сексуального характера.

Педофила задержали практически сразу после нападения на ребёнка. По ходатайству следствия, его поместили под стражу, правоохранители готовятся предъявить обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.