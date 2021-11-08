Житель Перми Шохназар Шосафаров, обвиняемый в убийстве беременной жены и её отца, объяснил случившееся ревностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело мужчины рассматривает суд. Сегодня обвиняемый попросил слово, заявив, что хочет дать показания немедленно и «рассказать всю правду».

По версии следствия, 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми Шохназар поссорился с беременной супругой и несколько раз ударил её ножом. После чего обезглавил женщину. В этот время в соседней комнате находились дети.

Обвиняемый заявил во время суда, что застал жену голой с каким-то мужчиной. Мужчину он выгнал, женщина за это время успела одеться.

— Вернувшись, взял нож (из кухни) и ударил ее (в область сердца), не помню сколько раз», — приводит РИА Новости слова обвиняемого.

Он также сообщил, что «отнял» голову мертвой женщине на эмоциях. Затем отвёл детей к родственникам, после чего на улице встретил тестя.

— Мы поздоровались, и ударил его ножом, даже не знаю почему, — рассказал Шосафаров.

Когда раненый побежал, Шохназар догнал его и добил ножом. Произошедшее обвиняемый назвал случайностью, якобы, он не осознавал, что делает и не мог остановиться.