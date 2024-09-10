Мужчина заявил о надругательстве четверых шестиклассников над его 7-летней дочерью

Житель Петербурга заявил о том, что четверо школьников надругались над его семилетней дочерью, сообщает «Фонтанка».

По словам мужчины, его дочь подверглась насилию со стороны четырёх шестиклассников в субботу, 7 сентября. Инцидент произошёл около трёх часов дня на Полоцкой улице в Пушкинском районе. Мужчина заявил, что школьники затащили его дочь в кусты и совершили насилие.

Отец девочки обратился в полицию с просьбой привлечь школьников к ответственности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.