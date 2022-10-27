Мужчина забил знакомого кирпичом

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, 1989 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в мае 2022 года жители дома по ул. Овражная в гор. Хабаровске, а также их гости распивали алкогольные напитки. Между гостями возник конфликт, в ходе которого один мужчина нанес другому множественные удары рукой, фрагментом кирпича, а также иными предметами в область головы, шеи и тела. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу следователями собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следователя судом он заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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