Мужчина забетонировал в уличном туалете два трупа

Житель Оренбургской области забетонировал в уличном туалете 2 трупа. Во время визита правоохранителей мужчина совершил суицид, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

ЧП случилось в городе Соль-Илецк. Сотрудники полиции пришли в дом к 42-летнему местному жителю, проверяя информацию о пропаже 37-летнего мужчины. Увидев силовиков, хозяин забежал домой. Внутри полицейские нашли его труп с ножевым ранением сердца.

Полицейские с помощью строительной техники демонтировали бетонные перекрытия уличного туалета. В выгребной яме нашли тела двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе без вести пропавшего.

На месте происшествия работают следователи.