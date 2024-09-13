Пятница, 13 сентября, 2024

Мужчина умер, случайно перерезав артерию болгаркой

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от stockking на Freepik

В Челябинске произошёл трагический инцидент: рабочий одного из предприятий скончался после того, как случайно перерезал себе бедренную артерию угловой шлифовальной машиной (болгаркой). Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник, прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала его смерть.

«Мужчина работал с болгаркой, и в какой-то момент инструмент сорвался, а отрезной диск вонзился в ногу, повредив бедренную артерию. Он умер от кровопотери до прибытия медиков», — сообщил источник.

Погибшему было 43 года, он работал разнорабочим на предприятии.

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