Мужчина транслировал в стрим изнасилование 16-летней девушки

В Москве мужчину подозревают в изнасиловании 16-летней девушки, при этом он вёл трансляцию на один из стриминговых сервисов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, заявление в полицию написал отец девушки. По его словам, изнасилование случилось ночью 11 марта в квартире на Остаповском проспекте.

Школьница состоит на учёте из-за постоянных побегов из дома и выпивки. Сообщается, что она была знакома с мужчиной.

Подозреваемый судим за кражу, мошенничество, хищение путем использования компьютерной техники, подделку документов.

Правоохранители проводят проверку.