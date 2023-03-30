Мужчина съел памперс и умер

В Волоколамске умер 54-летний пациент психиатрической больницы. При вскрытии в его дыхательных путях обнаружили куски подгузника, сообщает «Московский комсомолец».

По данным СМИ, у умершего были нарушения восприятия — человек не понимал, что съедобно, что нет. Медики рассказали правоохранителям, что не раз вынимали у пациента куски одежды, белья. Подгузники он носил постоянно, так как страдал недержанием.

Мужчина находился в больнице с 7 марта с множеством психических заболеваний. В молодости он несколько раз был судим за кражу.