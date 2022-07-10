Мужчина разбился насмерть, упав из кабины колеса обозрения

Мужчина разбился насмерть при падении из кабины колеса обозрения в Южно-Сахалинске.

В парке аттракционов 60-летний мужчина выпал из кабины, когда она начала спускаться из верхней точки колеса обозрения. Об этом сообщили очевидцы происшествия, – пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на региональные СМИ.

Аттракцион остановили, территорию оцепили сотрудники полиции.

Прокуратура Южно-Сахалинска начала проверку инцидента, в ходе которой дадут оценку исполнению законодательства по обеспечению безопасности при эксплуатации аттракционов. Процессуальное решение примут по итогам проверки.