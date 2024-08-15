Мужчина ранил ребёнка, пытаясь застрелить бродячую собаку

В Дагестане произошел инцидент, связанный с неосторожным обращением с оружием: местный житель, пытаясь избавиться от бродячих собак, которые беспокоили детей у его дома, по ошибке ранил мальчика, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как стало известно, инцидент произошёл в селе Чанда. Местный житель заметил, что рядом с его и домом его племянника бродят бездомные собаки, пугая детей. Он решил предпринять меры и, не имея лицензии на охотничье ружье, выстрелил в одного из псов.

Выстрел пришёлся в сторону сарая, в котором в это время находился сын племянника. Пули прилетели второкласснику в руку и ногу — его увезли в больницу.

К счастью, серьёзных травм мальчик не получил. Мать раненого претензий к Магомеду не имеет.