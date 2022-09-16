Пятница, 16 сентября, 2022
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Мужчина получил положенное по закону жильё благодаря вмешательству прокуратуры

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Прокуратурой Комсомольского района проведена проверка по обращению жителя с. Хурба Комсомольского района, который длительное время добивался предоставления ему жилого помещения на условиях социального найма. Гражданин с 2001 года имеет право на предоставление ему жилого помещения. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Ранее Комсомольским районным судом вынесено решение о возложении обязанности на администрацию сельского поселения предоставить жилье гражданину.

В целях восстановления прав заявителя прокурор опротестовал постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, добился в судах первой и второй инстанций отклонения ходатайств органа местного самоуправления об отсрочке исполнения решения суда.

В результате из бюджета Комсомольского муниципального района бюджету сельского поселения выделены межбюджетные трансферты на приобретение жилого помещения.

14 сентября 2022 года администрация поселения заключила с гражданином договор социального найма и предоставила ему квартиру.

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