Мужчина получил положенное по закону жильё благодаря вмешательству прокуратуры

Прокуратурой Комсомольского района проведена проверка по обращению жителя с. Хурба Комсомольского района, который длительное время добивался предоставления ему жилого помещения на условиях социального найма. Гражданин с 2001 года имеет право на предоставление ему жилого помещения. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Ранее Комсомольским районным судом вынесено решение о возложении обязанности на администрацию сельского поселения предоставить жилье гражданину.

В целях восстановления прав заявителя прокурор опротестовал постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, добился в судах первой и второй инстанций отклонения ходатайств органа местного самоуправления об отсрочке исполнения решения суда.

В результате из бюджета Комсомольского муниципального района бюджету сельского поселения выделены межбюджетные трансферты на приобретение жилого помещения.

14 сентября 2022 года администрация поселения заключила с гражданином договор социального найма и предоставила ему квартиру.