Мужчина полмесяца пил рядом с трупом забитой сожительницы

В Находке следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено ещё в середине сентября в квартире дома по улице Заречной. Нетрезвый мужчина приревновал свою нетрезвую сожительницу и жестоко избил женщину руками и ногами.

Пострадавшая упала на пол, подозреваемый продолжил пьянку. Гражданин беспробудно пил до 3 октября и только в этот день заметил, что сожительница не подаёт признаков жизни. О произошедшем он заявил в полицию.

— В настоящее время фигурант задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает Следственный комитет.

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