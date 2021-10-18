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Понедельник, 18 октября, 2021
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Мужчина похитил ученицу 4 класса, чтобы надругаться над ней на кладбище

7info

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В Буздякском районе Башкирии неизвестный похитил ученицу 4-го класса и увёз на кладбище. Об этом сообщает «Башинформ».

По данным СМИ, мужчина привёз ребёнка из деревни Уртакуль на кладбище и хотел надругаться над ней. Жертва стала громко кричать, прибежали прохожие, похититель, испугавшись, скрылся.

Сейчас предполагаемого насильника ищут полицейские. На вид ему от 35 до 40 лет, телосложение среднее, волосы короткие, чёрного цвета.

Подозреваемый ездит на «Ладе Ларгус» серебристого цвета, одет в пятнистую камуфляжную форму зеленого цвета.

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