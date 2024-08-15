Четверг, 15 августа, 2024

Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве дочери, пытался выйти из СИЗО

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/chelprocrf

Суд оставил под стражей 64-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве дочери. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Решение об аресте принял 25 июля Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска. Адвокаты пытались обжаловать решение о содержании под стражей, настаивая на более мягкой мере пресечения. Однако, Челябинский областной суд 15 августа, учитывая мнение прокурора, отклонил апелляцию и оставил решение районного суда без изменений.

По данным следствия, в мае 2024 года мужчина, находясь дома, в ходе конфликта сначала душил свою дочь, а затем переместил её в гараж, где надел на голову пакет и закрепил его скотчем. После этого он убил родственницу двумя ударами молотком по голове.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый обвязал тело скотчем, привязал груз и утопил в реке Урал. После этого сообщил о пропаже дочери в полицию.

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