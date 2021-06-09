19.6 C
Рязань
Среда, 9 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Мужчина незаконно срубил около 20 сосен в питомнике Шиловского района

Елена Лобанова
- Advertisement -

Мужчина незаконно срубил 21 сосну в государственном питомнике Шиловского района. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Сотрудники Ерахтурского лесничества обратились в полицию по факту вырубки сосен из государственного питомника. Полицейские опросили местных жителей и изучили документы для заготовки леса в Шиловском районе. 

— Оказалось, что рядом с питомником проводили правомерную заготовку древесины. Правоохранители предположили, что лесорубы решили дополнительно нарубить деревья, но заступили на территорию питомника, — говорится в сообщении. 

К преступлению оказался причастен 46-летний житель Касимовского района. Против него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]