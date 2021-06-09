Мужчина незаконно срубил около 20 сосен в питомнике Шиловского района

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Мужчина незаконно срубил 21 сосну в государственном питомнике Шиловского района. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Ерахтурского лесничества обратились в полицию по факту вырубки сосен из государственного питомника. Полицейские опросили местных жителей и изучили документы для заготовки леса в Шиловском районе.

— Оказалось, что рядом с питомником проводили правомерную заготовку древесины. Правоохранители предположили, что лесорубы решили дополнительно нарубить деревья, но заступили на территорию питомника, — говорится в сообщении.

К преступлению оказался причастен 46-летний житель Касимовского района. Против него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.