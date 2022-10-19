Мужчина напал на подростка с пневматическим пистолетом

В Петропавловске-Камчатском следователи завели уголовное дело на 22-летнего местного жителя, подозреваемого в разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

14 октября ранее судимый нетрезвый молодой человек на улице Владивостокской заметил 16-летнего подростка. Мужчина подошёл к парню, достал пневматический пистолет и под угрозой выстрела потребовал отдать деньги с телефоном.

— Убедившись, что у подростка отсутствуют денежные средства, ценное имущество, злоумышленник покинул место совершения преступления, — сообщает Следственный комитет.

Подозреваемого задержали, по решению суда мужчина направлен в СИЗО.

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