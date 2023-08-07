Мужчина и женщина утонули в Рязанской области 6 августа

В воскресенье, 6 августа, на территории Рязанской области утонули 2 человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Тело женщины 1987 года рождения подняли из реки Проня вблизи села Столпцы Старожиловского района. Труп мужчины 1974 года рождения извлеки из реки Оки у населённого пункта Ташенка Касимовского района.
Жители Рязанской области устремились к водоёмам из-за жаркой погоды, установившейся в регионе. Пляжи переполнены, частный пляж под Рязанью не справился с наплывом посетителей.