Понедельник, 7 августа, 2023
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Мужчина и женщина утонули в Рязанской области 6 августа

7info

В воскресенье, 6 августа, на территории Рязанской области утонули 2 человека, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Тело женщины 1987 года рождения подняли из реки Проня вблизи села Столпцы Старожиловского района. Труп мужчины 1974 года рождения извлеки из реки Оки у населённого пункта Ташенка Касимовского района.

Жители Рязанской области устремились к водоёмам из-за жаркой погоды, установившейся в регионе. Пляжи переполнены, частный пляж под Рязанью не справился с наплывом посетителей.

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