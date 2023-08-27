Мужчина 15 раз ударил ножом знакомую на пляже в Туапсе

В Туапсе местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство знакомой, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, преступление 25-летний мужчина совершил вечером 25 августа. На территории пляжа санатория в посёлке Сосновый он нанёс 15 ударов ножом своей 35-летней знакомой, приехавшей из Салехарда.

Женщину от смерти спасли очевидцы, остановившие расправу и вызвавшие скорую помощь. Нападавшего, пытавшегося скрыться, задержали и передали полиции.

Возбуждено уголовное дело, задержанного собираются отправить в СИЗО.

По данным РЕН ТВ, мужчина приревновал знакомую, с которой у него случился курортный роман.