Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой мог задушить супругу

Адвокат семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой говорит, что Александр, её муж, мог задушить свою супругу. Об этом он рассказал в диалоге с «КП-Рязань».
Адвокат Максим Калинов предполагает, что у мужа Елены Логуновой может быть какое-либо психическое заболевание, поскольку у него очень спокойное поведение для такой ситуации.
По мнению, Калинова, в день исчезновения Логуновой между семьями супругов случился острый конфликт, который стал точкой невозврата.
Также уточняется, что версия удушения могла бы объяснить отсутствие крови.