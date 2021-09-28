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Вторник, 28 сентября, 2021
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Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой мог задушить супругу

Александр Ильин
Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой мог задушить супругу

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Адвокат семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой говорит, что Александр, её муж, мог задушить свою супругу. Об этом он рассказал в диалоге с «КП-Рязань». 

Адвокат Максим Калинов предполагает, что у мужа Елены Логуновой может быть какое-либо психическое заболевание, поскольку у него очень спокойное поведение для такой ситуации.

По мнению, Калинова, в день исчезновения Логуновой между семьями супругов случился острый конфликт, который стал точкой невозврата.

«Молодой человек мог ее взять за грудки, ударить затылком об стену – и все. Одного удара может хватить. Либо задушил», — размышляет адвокат.

Также уточняется, что версия удушения могла бы объяснить отсутствие крови.

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