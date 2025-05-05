Музей-заповедник Есенина приглашает рязанцев на майские праздники

Музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове приглашает рязанцев и гостей города провести майские праздники на родине поэта. Программа праздников опубликована в телеграм-канале музея.

8 мая в фойе научно-культурного центра откроется временная выставка «Суровые, грозные годы», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

9 мая в 12.00 на главной сцене состоится концерт с театральной постановкой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а в 13.00 — выступление ансамбля «Радуница». 9 мая в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 пройдет музейная программа по выставке «Искусство во время войны» в Каретном дворе.

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Обратите внимание: запись обязательна по приезде в кассах музея-заповедника. Если вы не успели записаться на экскурсию, то в кассах музея-заповедника можете приобрести аудиогид с Сергеем Безруковым или бесплатный цифровой аудиогид со смотрителем, где вы узнаете интересные истории и легенды.

Покупая билет только для прогулки по территории, вы также можете посетить выставку в Каретном дворе. По выставке «Искусство во время войны» разработан цифровой аудиогид, уточняйте информацию о его приобретении у смотрителей в этой экспозиции или в кассах музея-заповедника.

Возрастное ограничение 6+.