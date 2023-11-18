Мурашко назвал 5 факторов, сокращающих жизнь человека на 19%

Алкоголь, курение, лишний вес, употребление большого количества соли и сахара влияют на продолжительность жизни человека. Об этом во время Всероссийского форума «Поколение ЗОЖ» в рамках выставки-форума «Россия» рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Если их избегать, то продолжительность жизни увеличивается в среднем на 19%, — цитирует министра «Российская газета».

По словам Мурашко, чтобы жить дольше, нужно вести здоровый образ жизни.

Употребление алкоголя повышает риск травматизма, влияет на сердце, состояние печени, поджелудочной железы. Также страдает ментальное здоровье.

Ожирение способствует развитию диабета 2-го типа, возникновению гипертонии. Избыточный вес повышает риск злокачественных новообразований, возникают бесплодие, гормональные нарушения.

И это только малый перечень заболеваний, связанных с пятью главными разрушающими организм факторами, отмечает «Комсомольская правда».