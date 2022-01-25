МУП «УРТ» планирует приобрести 16 автобусов для маршрута №16

МУП «УРТ» планирует закупить 16 низкопольных автобусов «ЛиАЗ» среднего класса на 82 пассажира для обслуживания маршрута №16, пишет «МедиаРязань» со ссылкой на начальника управления транспорта мэрии Рязани Вениамина Синякова.

Уточняется, что автобусы будут оборудованы кондиционерами и информационными табло.

Сумма лизинга составит 265 миллионов рублей на пять лет. «УРТ» при этом будет самостоятельно вносить платежи, пояснил и.о. директора предприятия Андрей Суханов.

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Получение новых автобусов планируется в мае 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу примут на заседании городской Думы.