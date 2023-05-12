МУП РГРЭС приглашает на работу персонального водителя 2 категории

В МУП РГРЭС открыта новая вакансия – персональный водитель 2 категории. Об этом сообщили 7info на предприятии.
От потенциального кандидата требуется:
- права категории В;
- работа на легковом автомобиле в качестве персонального водителя с графиком 5/2.
Соискателям предлагают зарплату от 25 тысяч рублей.
Трудоустройство производится в соответствии с действующим трудовым законодательством. Полный социальный пакет. Отдых на базе отдыха предприятия в п. Солотча. Стоматологический кабинет. Занятия спортом (футбол, посещение бассейна, тренажерный зал, йога, фитнес). Поездки и экскурсии. Корпоративные мероприятия.
Контактный телефон +7 (920) 964-14-44.