МУП РГРЭС приглашает на работу персонального водителя 2 категории

Умер футболист Александр Каракин после ночного ДТП на Минском шоссе в Москве, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. По его информации, спортсмен ушел из жизни буквально скончался полчаса назад в больнице, получив страшные травмы. Футболисту было 32, он успел поиграть в молодежных командах «Спартака» и «Динамо». В последние годы...